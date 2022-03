Por AFP



El partido Barcelona-Real Madrid, de la vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones europea, puede pasar el miércoles (16h45 GMT) a la historia como el choque con más público en una competición profesional de fútbol femenino.

El escenario del choque será el Camp Nou (capacidad para 99.000 espectadores) y todo se ha dispuesto para cumplir el objetivo. El club catalán ha ofrecido entradas gratuitas a sus socios y espera un lleno.

"No me imaginaba jugando en el Camp Nou. Me siento muy orgullosa de que el Barça haga esto posible", celebró en conferencia de prensa la capitana del equipo azulgrana, Alexia Putellas, ganadora del último Balón de Oro.

El Barça, vigente campeón de Europa, tiene la clasificación a semifinales muy encarrilada tras ganar 3 a 1 como visitante en la ida.

El choque es evidentemente de gran rivalidad y el Barça podría conseguir otro éxito sobre el equipo 'merengue', tras la reciente victoria 4 a 0 de su equipo masculino en LaLiga en el Santiago Bernabéu.

Este mes, en un partido del campeonato liguero femenino, el Barça ya endosó un 5-0 al Real Madrid.

El miércoles (19h00 GMT) también se disputará la vuelta de otra de las eliminatorias de cuartos de final, con el París Saint-Germain recibiendo en el Parque de los Príncipes al Bayern de Múnich.

Las parisinas consiguieron un triunfo 2 a 1 en la ida en Alemania y tienen también la situación encarrilada.

En las gradas de su estadio se espera también una presencia importante de público, en su caso de unas 25.000 personas.

"Tras vivir dos años de sequía en lo referente al público, esto es estupendo", se entusiasmó en declaraciones a la AFP Ulrich Ramé, mánager general del PSG femenino.

- El Lyon, en apuros -

Para el jueves quedará el desenlace de los otros dos cuartos de final.

El Lyon, que ostenta el récord de títulos en la competición con siete, intentará remontar en casa el 2-1 adverso sufrido en la ida ante la Juventus en Italia.

Por su parte, el Wolfsburgo y el Arsenal decidirán su pulso tras empatar 1-1 en la ida.

La final de la Champions League femenina de esta temporada se disputará el 21 de mayo en Turín.