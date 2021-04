Barcelona-Athletic: segundo asalto bilbaíno a la Copa del Rey

El Athletic tiene su segunda oportunidad consecutiva de sumar un 25º título de Copa del Rey, tras la que tuvo hace quince días frente a la Real Sociedad en la final de la Copa del Rey 2020, pospuesta por la pandemia.

Los 'Leones' cayeron 1-0 en la primera final vasca de la historia de la Copa, por lo que ahora tienen una nueva oportunidad de levantar un trofeo que no ganan desde 1984, precisamente contra el Barcelona.

Desde que ganara esa Copa hace 37 años, el Athletic ha llegado a cinco finales, de las que tres fueron contra el Barça, todas ellas perdidas, la última en 2015 cuando cayó 3-1.

Con estos antecedentes coperos, el Athletic preferirá agarrarse a su buen recuerdo de enero pasado cuando ganó a los azulgranas 3-2 en la final de la Supercopa de España en el mismo escenario del sábado, el estadio de La Cartuja sevillano.

Pero, el conjunto vasco llega a la final con necesidad de reaccionar tras siete partidos oficiales sin conocer la victoria.

"Sé que vamos a competir bien. Tenemos una experiencia muy reciente y sabemos el error que no debemos cometer", afirmaba el técnico del Athletic, Marcelino García Toral el pasado sábado.

El equipo vasco deberá recuperar la mejor versión de sus jugadores de ataque; Iker Muniain, Iñaki Williams y Raúl García, que llevan cuatro partidos sin ver puerta, para tratar de hacer daño a un Barcelona que tras la decepción en la Supercopa tratará de resarcirse.

