Balotelli furioso contra mantenimiento del campeonato italiano

"¿Por qué todo esto? ¿Para divertir a alguien? ¿O para no perder dinero? Parad de bromear, ¡despierten! Con la salud no se juega": Mario Balotelli criticó con dureza este domingo en Instagram la decisión de mantener los partidos de la Serie A, pese a la propagación del nuevo coronavirus que ha provocado ya 233 muertos en Italia.

El ministro de Deportes italiano Vincenzo Spadafora hizo este domingo un llamamiento para detener el campeonato italiano antes del inicio del Parma-SPAL, un partido que finalmente se disputó, a puerta cerrada como está previsto hasta el 3 de abril, con hora y cuarto de retraso.

Los partidos programados para las 14h00 GMT también comenzaron.

En un video publicado en la red social Instagram, el delantero italiano del Brescia, cuyo partido contra el Sassuolo está programado para el lunes, respondió a sus seguidores: "Parad de escribirme tonterías como 'vosotros (los futbolistas) estáis protegidos; ¿Qué cambia jugando o no? ; ¡A puerta cerrada no os pasará nada! Sólo son tonterías".

"YO AMO EL FÚTBOL MÁS QUE VOSOTROS, pero jugar significa viajar en autobús, en tren, en avión, dormir en un hotel, estar en contacto con otras personas de fuera del club. Ya no veo a mis hijos por este maldito coronavirus que, como ya sabéis, viven en Lombardía. Ya es suficientemente angustioso y triste para mí (...) ¿Por qué todo esto? ¿Para divertir a alguien? ¿O para no perder dinero? Parad de bromear, ¡despierten! Con la salud no se juega", añadió el delantero.

En otro mensaje precedente, Balotelli apoyó la posición de Damiano Tommasi, presidente del sindicato de futbolistas italianos, que reclamó este domingo la paralización del campeonato. "Detener el fútbol es la cosa más útil para nuestro país actualmente", declaró Tommasi en Twitter.