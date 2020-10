Autoridades de Guatemala buscan a futbolista juvenil desaparecida

"Ayúdenos a encontrar a Karen", insistió la publicación en redes sociales de la Fedefut, debido a la desaparición de la seleccionada de 20 años de edad el pasado 30 de septiembre.

Según la alerta Isabel-Claudina, un mecanismo creado en 2018 por el MP y la PNC para agilizar procesos de búsqueda de mujeres desaparecidas, Karen Barrera desapareció en la colonia Los Planes, de la zona 5 del municipio metropolitano de Villa Nueva.

Según publicó la familia de la joven en un anuncio de rescate, la futbolista salió a hacer una compra en la tienda que está en la esquina de su casa, pero no volvió desde entonces.

La dirección de comunicación social del MP comentó este lunes a la Agencia Efe que la Fiscalía Municipal de Villa Nueva "continúa con la investigación para localizar a la víctima".

Esta misma Fiscalía Municipal realizó cuatro allanamientos en las zonas 5 y 12 de Villa Nueva el sábado pasado en los que inspeccionó, registró y secuestró evidencias para poder dar con su paradero.

"Como resultados de los allanamientos se logró recabar indicios, así como el secuestro de dos teléfonos celulares, los cuales permitirán continuar con las pesquisas", dijo a Efe una persona agregada de la dirección de comunicación del MP, quien agregó que la investigación continúa "en desarrollo".

Barrera es integrante de la selección guatemalteca sub-20 y es parte del equipo Santa Isabel II, de la Liga Femenina de Fútbol de Guatemala amateur.

En los últimos 18 años, entre 2003 y el primer semestre de 2020, el país centroamericano ha contabilizado la desaparición de 41.086 personas, según datos oficiales recogidos en un informe de la organización humanitaria Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), surgida en 1984, la época más cruenta del conflicto armado interno guatemalteco (1960-1996) que dejó precisamente una cifra similar con 45.000 desapariciones forzadas, en la mitad de tiempo.

El drama que acompaña a las familias de personas desaparecidas no cesa. Es un delito que no pierde vigencia y la angustia, como subraya el GAM, "no tiene fin, pues la etapa de duelo no se logra cerrar" y las secuelas psicológicas "son fatales".