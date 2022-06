En los penales, Australia fue más efectivo para lograr su sexta clasificación al anotar cinco de los seis cobros que ejecutó.

Con la victoria, los Socceroos se unirán al Grupo D, donde se encuentran Francia, defensor del título; Dinamarca y Túnez.

Con la eliminación de Perú, Sudamérica tendrá cuatro seleccionados en el Mundial: Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.

El arquero suplente Andrew Redmayne fue la gran figura australiana al tapar el último tiro peruano.

Emoción final

En los últimos minutos del partido, Perú terminó mejor que Australia, manejando mejor la presión y la posesión de la pelota.

En el tiempo suplementario, Perú salió a presionar a una Australia que se replegó a defender su portería.

Con garra los peruanos sacaron varios remates al arco rival. A los 107, Flores remató de cabeza y el balón chocó en el palo izquierdo del arco australiano, siendo la ocasión más clara de gol de la escuadra incaica en todo el partido.

A los 120, el DT Graham Arnold metió al campo al portero Mathew Redmayne para asegurar el triunfo en los penales. Luis Advíncula estrelló en el vertical derecho su ejecución y en el sexto y último cobro se vistió de héroe al atajarle el cobro a Alex Valera.

