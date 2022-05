Luego de la novela de “Mbappé” en el Real Madrid en todo el mercado de verano que terminaría en la renovación posteriormente del delantero por el club parisino.

Luego de la novela entre Mbappé y el Real Madrid, la entidad blanca rápidamente buscó de hacerse de un fichaje para la próxima temporada.

La joven promesa de 22 años Tchouaméni, es nuevo jugador del Real Madrid, el fichaje se haría oficial después de la final de la Liga de Campeones.

Tchouaméni se ha convertido esta temporada en uno de los jugadores con más proyección del fútbol francés, el centrocampista del AS Mónaco se ha asentado con grandes actuaciones en el equipo, además de la selección francesa. Actuaciones que rápidamente lo ha puesto en la órbita de interés de los mejores clubes europeos.

Tchouaméni viene de concretar una temporada magnífica para el club del Principado con 5 goles y 3 asistencias en 50 partidos. El francés era el gran deseo de la entidad que preside Florentino Pérez luego de que la operación de Kylian Mbappé fracasara.

El francés firmaría por 5 años según el periodista Fabrizio Romano por una cifra cercana a los 50 millones de euros más un posible bonus.

Aurélien Tchouaméni has already communicated to his teammates the intention to join Real Madrid, as per @JulienMaynard. He dreams of Real. ⚪️⭐️ #RealMadridPrice will be way more than €50m, still to be negotiated - Real Madrid plans have changed after Mbappé’s refusal. pic.twitter.com/YrWyK3bwcG