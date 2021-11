El Atlético de Madrid visita al Liverpool con ganas de revancha

Tras disputarse las tres primeras jornadas de la fase de grupos de la competición continental, el equipo rojiblanco marcha en el segundo puesto de la llave B, a cinco puntos de su rival inglés, y empatado a cuatro puntos con el Oporto, mientras que el Milan cierra la clasificación con tres derrotas.

El entrenador colchonero, el argentino Diego Simeone, parece haber tocado con la tecla: Atacar con el tridente formado por el argentino Ángel Correa, el portugués Joao Félix y el uruguayo Luis Suárez. El primero sustituirá al francés Antoine Griezmann, quien se pierde el encuentro por tarjeta roja directa después de golpear con la suela de su bota en la cara del brasileño Firmino en la ida.

La baja del galo se resentirá aún así sobre todo después de que fuera el artífice de un doblete para empatar un partido que los ingleses empezaron con mucha intensidad y que dominaron al principio con claridad que se reflejó con un marcador a favor de 2-0.

🗣️ "It’s down to us to make sure we perform on the night and if we do that, hopefully we can get another good result as we did in Madrid a few weeks ago."