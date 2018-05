Atlanta se sube al Barco del liderato en la MLS

Barco, de 19 años, se convirtió hace meses en el fichaje más caro de la historia de la MLS al aterrizar en Atlanta procedente del Independiente de Avellaneda por 15 millones de dólares y es considerado una de las más firmes promesas del fútbol de su país.

El albiceleste ya es titular en el equipo del "Tata" y, junto al paraguayo Miguel Almirón y al venezolano Josef Martínez, conforman uno de los ataques más temibles del torneo.

Este fin de semana, en el triunfo 2-1 ante el Fire del alemán Bastian Schweinsteiger en Chicago, Barco abrió el marcador con un gran zurdazo en el minuto 53 al recibir un pase de Almirón. El venezolano Josef Martínez anotó el segundo en el 57.

"Un jugador siempre piensa en marcar pero lo más importante es ayudar al equipo", dijo tras la contienda el argentino, que se perdió las primeras semanas de la liga debido a una lesión.

"La idea es mejorar en cada partido y eso es en lo único en lo que estoy pensando ahora. En el último encuentro no lo conseguí pero afortunadamente hoy pude marcar. Estoy muy contento por el resultado", añadió.

Martino, exseleccionador de Argentina y extécnico del Barcelona entre otros, se mostró encantado con la mejora de su jugador.

"Claro que le dará tranquilidad, le hará estar más seguro. Es importante para él mientras sigue mejorando y jugando con sus compañeros".

El Atlanta United ocupa el primer puesto de la Conferencia Este con 22 puntos tras nueve partidos y, luego de perder el encuentro inaugural de la temporada, acumula ocho choques consecutivos invicto.

Los del "Tata" le arrebataron la cabeza al New York City FC del español David Villa, que sucumbió 0-4 en el derbi de la Gran Manzana ante el Red Bulls y es segundo con 20 unidades en un partido más.

- Una Galaxia muy muy lejana -

En Los Ángeles, los Galaxy no levantan cabeza mientras sus vecinos siguen cómodamente instalados en posiciones de playoffs.

Los del sueco Zlatan Ibrahimovic perdieron de nuevo, en esta ocasión 2-3 ante el Houston Dynamo del hondureño Romell Quioto, que anotó el segundo para los texanos.

El mexicano Giovani Dos Santos, de vuelta tras una lesión, había igualado antes el tanto inicial del zaguero venezolano Alejandro Fuenmayor.

Con este nuevo tropiezo, los Galaxy ocupan la octava posición del Oeste con 10 puntos, fuera de la zona que da acceso a disputar la postemporada.

"Podemos despertar o continuar así, pero si continuamos así, no queremos el mismo objetivo, no queremos ganar. O despierto, y me ocupo de eso, o todos nos despertamos", comentó tras el choque un frustrado Ibrahimovic.

"Cuando ganas, obtienes confianza. Cuando pierdes, tienes menos confianza. Tenemos que ser fuertes mentalmente, avanzar y olvidarnos de estos juegos que estamos perdiendo", prosiguió.

Mientras, el LA FC del azteca Carlos Vela y el uruguayo Diego Rossi dejó escapar la victoria en su segundo partido en su nuevo estadio, el Banc of California, al empatar 1-1 ante el FC Dallas.

El cuadro californiano es segundo, con 16 puntos en ocho partidos, dos menos que el líder, el Sporting Kansas City, que tiene 20.