El equipo azulgrana pagó 170 millones de dólares al Liverpool por el brasileño en enero de 2018 para convertirlo en el traspaso más caro de la historia del Barcelona. Sin embargo, su valor de mercado ha caído en picada al pasar a la banca y posteriormente a ser cedido a la Premier League.

El centro campista llegaría como pedido del técnico Steven Gerrard quien fue el que más 'presionó para que el brasileño siga en su equipo.

"Queremos a Coutinho aquí", dijo el ex internacional inglés sobre su ex compañero suyo en el vestuario del Liverpool. Aunque fue suplente ante el Burnley y entró recién a diez minutos del final, el técnico explicó que fue porque sumó muchos minutos”.

La directiva del Barcelona está dispuesta a dejarlo salir para ahorrarse la ficha durante la última temporada que le quedaría de contrato.

El equipo inglés tenían una opción de compra de 40 millones de euros por el jugador, pero finalmente el Barça recibirá unos 20 millones por el traspaso y se quedará con el cincuenta por ciento de los derechos del jugador. El club catalán necesita cerrar su venta antes del 30 de junio para poder incluir la operación en el balance económico del curso 2021-2022.

Aston Villa are really confident to sign Philippe Coutinho from Barça on a permanent deal. It’s confirmed on Barcelona side too, per @ffpolo: talks progressing. 🇧🇷 #AVFCMore: Aston Villa are set to reach full agreement with Coutinho on his salary/deal. It’s up to the clubs now. pic.twitter.com/rMSssu2YDq