"Ahora mismo estoy centrado en la selección, ya veremos cuando acabe. Me queda un año de contrato y al final de esta concentración hablaremos las cosas", afirmó Asensio en rueda de prensa en Ginebra, donde la Roja jugará el jueves contra Suiza en la Liga de Naciones.

"Estoy buscando regularidad, es algo que necesito para los próximos años porque para mí esa confianza es importante", dijo Asensio.

🗣️ Marco Asensio¿Renovar o irme? "Por cierto, también existe la opción de quedarme el año que me queda de contrato. Cuando acabe esta concentración, hablaremos sobre mi futuro." pic.twitter.com/9sjrsdogM5 — REAL MADRID❤️ (@AdriRM33) June 7, 2022

Esta temporada, Asensio ha intervenido en 42 partidos oficiales, en los que ha marcado 12 goles, pero apenas ha jugado 90 minutos en seis encuentros.

"Este año la he tenido (la regularidad) en gran parte de la temporada y el nivel ha sido bueno", explicó, antes de añadir que "es lo que busco no sólo para unos meses, sino para toda la temporada".

Asensio afirmó que todavía no ha hablado sobre su futuro con el club, con el que le queda un año de contrato, y que lo hará tras el parón de selecciones.

Aunque mantiene abierta la puerta a su salida del Real Madrid, Asensio contempla tanto la posibilidad de irse como de renovar.

"También está la posibilidad de quedarme y cumplir mi último año de contrato", afirmó, insistiendo en que "ya hablaremos lo que hay que hablar, no he hablado nada con el club aún, me quiero centrar en la selección y a partir de ahí se verá lo que hacemos".

En cambio, no parece que el hecho de que haya un Mundial a media temporada en noviembre y diciembre en Catar vaya a contar mucho en la decisión de Asensio.

"Todo puede influir, pero no sé si esa decisión tendrá que ver con el seleccionador me llame si tengo regularidad o no", dijo.

Luis Enrique "ha demostrado que es muy importante lo que hagas en la selección, en el día a día y en los partidos. En lo que se fija es en eso al final", concluyó Asensio.