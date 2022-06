Por Víctor Sánchez



El técnico español Mikel Arteta, contempla formar un equipo más competitivo la temporada que viene. Desde Londres comienzan a mover las fichas para contemplar un mercado que permita al club tener una plantilla más competitiva.

Según información de The Sun, el combinado del Emirates Stadiun dispondrá de más de 100 millones de libras (unos 117 millones de euros) para gastar en fichajes este verano. Y es que la escuadra inglesa quiere dos atacantes, un centrocampista y un lateral diestro como prioridades para reforzar la plantilla inglesa.

Después de su nefasto final de temporada, donde el equipo de Arteta quedo fuera de puestos de UEFA Champions League, los " gunners" necesitan dar ese impulso a un proyecto ganador con nuevas caras y más incorporaciones. De forma que no conseguir la plaza ya mencionada, frustró un poco algunos de los planes previstos en la escuadra londinense.

En cambio, los dirigentes de esta escuadra siguen contentos con el rendimiento de su entrenador, creen que tiene opciones de construir un proyecto ganador, motivo por el que esperan poder darle muchas facilidades en el mercado al DT español.

Entre los objetivos que se plantea la escuadra del Arsenal, según el medio The Sun, el nombre del futbolista español nacionalizado argentino Gio Simeone entra en la lista de Arteta. El jugador viene de completar una excelente temporada en el Hellas Verona con 17 goles en 35 partidos.

Es precisamente el propio Mikel Arteta, el que está atento a las nuevas incorporaciones del club. El estratega español habría puesto encima de la mesa el nombre de Richarlison, delantero brasileño que tuvo una temporada de siete goles y cuatro asistencias con el Everton.

El Arsenal, está buscando opciones para reforzar la zona de volantes y el lateral izquierdo. Según informó el diario británico Daily Express, el club está más que interesado en hacerse con los servicios de Oleksandr Zinchenko para reforzar esa posición la próxima temporada. El Manchester City lo quiere dejar salir en este mercado de verano y el Arsenal aprovecharía la oportunidad de ficharlo.

Teniendo en cuenta que Arteta no cuenta con muchas variantes en la posición. El portugués Nuno Tavares no rindió al nivel esperado ante la lesión de Kieran Tierney. Mientras que el egipcio Mohamed Elneny no es la mejor opción para rotar ante las posibles ausencias de Granit Xhaka (El ucraniano ofrece la posibilidad de jugar en ambas posiciones).