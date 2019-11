Arsene Wenger podría ser el nuevo técnico del Bayern Munich

A pesar de no ser la primera opción para sentarse en el banquillo bávaro, cuando se le preguntó por ser el reemplazo de Niko Kovac respondió que “por supuesto” está listo.

Según las fuentes de ESPN, el francés estaría dispuesto a tomar el control inmediatamente del equipo. Wenger habla fluidamente el alemán, confía que puede levantar y mejorar resultados y estilos juego del club.

Otros candidatos que se manejaron fueron: Rangnick, Ten Hag, y el entrenador del PSG, Tuchel, y se ha descartado para asumir el puesto.

"No. Ralf Rangnick no está disponible", dijo su agente Marc Kosicke a Bild el miércoles. "No creemos que Rangnick tenga lo que Bayern está buscando actualmente. Y es por eso que no tiene sentido mantener conversaciones concretas".

Por su parte Tuchel comentó que “no le interesa porque es entrenador del PSG” ya que tiene contrato y no puede pasar ni un minuto en otros clubes”.

También el antiguo técnico de la Juventus ha sido vinculado, pero ya decidió el mismo que tomaría un año sabático.