El Arsenal se complica la Champions con una nueva derrota

Fue por lo tanto un día amargo para Arsenal y Leicester en el campeonato inglés, interrumpido en marzo por la pandemia del nuevo coronavirus y que regresó esta semana, a puerta cerrada y siguiendo un estricto protocolo sanitario.

El Arsenal queda a ocho puntos del cuarto puesto del Chelsea (4º), que es el último equipo dentro de la 'zona Champions'. Los 'Blues' pueden aumentar su ventaja, ya que juegan el domingo en el terreno del Aston Villa (19º), lo que complicaría todavía más el objetivo para los 'Gunners'.

El marfileño Nicolas Pepé adelantó al Arsenal en la ciudad costera del sur de Inglaterra, en el minuto 68, con un espectacular disparo cruzado con rosca desde un lateral del área, directamente a la escuadra de los locales.

Pero ese tanto sirvió al Brighton para despertar. Primero igualó en el 75 por medio de Lewis Dunk, que metió el pie en el área pequeña entre una nube de rivales para empujar a la red, y finalmente el Brighton se llevó el triunfo en el 90+5, cuando el franco-argentino Neal Maupay.

- Lesión de Leno -

Justo tras el pitido final, Maupay fue increpado por varios miembros del equipo londinense, especialmente por Matteo Guendouzi, que le reprochaban ser responsable de haber lesionado al arquero alemán Bernd Leno poco antes del descanso.

Leno había salido a los límites de su área para llegar a un balón y Maupay le empujó por la espalda, no muy fuerte pero lo justo para desequilibrarle.

La rodilla derecha del portero cedió al caer y se torció en un ángulo doloroso, según las duras imágenes de televisión.

"En el descanso fui donde Mikel Arteta (entrenador del Arsenal) para disculparme. Nunca quise lesionar a su portero", señaló tras el partido Maupay.

Arteta consideró "inaceptable" la forma en la que su equipo perdió este partido ya que cree que sus jugadores "desaprovecharon muchas oportunidades".

El Arsenal registra su segunda derrota de la semana, ya que el miércoles cayó 3-0 en el terreno del Manchester City, en uno de los dos partidos que marcaron la reanudación del torneo.

El Brighton, por su parte, se toma un respiro y se pone cinco puntos sobre la zona de descenso.

- Leicester se deja dos puntos -

