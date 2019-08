El Arsenal ficha al central brasileño David Luiz

El Arsenal del entrenador español Unai Emery anunció este jueves el fichaje del defensa internacional brasileño David Luiz, de 32 años, procedente del Chelsea.

El central inició su carrera internacional en el Benfica portugués. Luego jugó en el Chelsea, en dos períodos, y en el París St. Germain, donde estuvo ya a las órdenes de Unai Emery. Con la selección de Brasil ha jugado 56 partidos.

"David tiene una gran experiencia y estoy deseando volver a trabajar con él. Es un jugador muy conocido que nos va a dar mayor fuerza defensiva", comentó el técnico español.

Welcome to The Arsenal, @DavidLuiz_4 😄🇧🇷 #BemvindoDavid