México Argentino Funes Mori deja atrás a Suazo como goleador histórico del Monterrey

El pasado 3 de abril de 2021, Funes Mori anotó ante el Atlético San Luis el gol con el que empató los 121 tantos del chileno Humberto 'Chupete' Suazo, hasta ese momento el máximo goleador de los ‘Rayados’.

Desde entonces, el mellizo comenzó a acumular juegos y tiempo sin realizar el ansiado gol. En total pasaron 821 minutos de espera para el ‘Pumita’.

Tras ocho partidos de liga y cuatro de Concacaf, Funes Mori marcó el ansiado gol número 122. Lo hizo en el estadio BBVA a los 35 minutos del duelo contra los ‘Tuzos’ Pachuca con un penalti ante el portero argentino Oscar Ustari (fue el 1-0 parcial y al 79 marcó también el 3-1 definitivo, el gol 123).

El delantero argentino había acumulado presión por no marcar el histórico gol con el Monterrey, más aún porque en ese compás de espera anotó cuatro tantos en sus primeros siete partidos con la selección mexicana.

"Por fin se quitó ese peso", dijo el mexicano Javier Aguirre, director técnico de los Rayados. "Rogelio venía esperando este momento hace mucho, ya se le dio, él estaba agobiado, no presionado pero no fluía mucho, hacía su esfuerzo, estaba jugando bien, pero no estaba concretando sus opciones. Ya se quitó esa loza".

- Felicitaciones de Suazo y Gignac -

Humberto Suazo consiguió sus 121 goles en 255 partidos con el Monterrey jugados en dos etapas, de 2007 a 2009 y de 2010 a 2014.

Por su lado, Funes Mori llegó a sus goles 122 y 123 en menos juegos que el ‘Chupete’ Suazo con los Rayados: 246.

"Muchas felicidades crack, te lo mereces", felicitó Humberto Suazo a Rogelio Funes Mori vía la red social Instagram.

Rogelio Funes Mori arribó al Monterrey para el torneo Apertura-2015 cuando el argentino Antonio Mohamed era el director técnico, al mismo tiempo que el francés André-Pierre Gignac se sumó a los Tigres.

Los dos delanteros han tenido un impresionante paso goleador en los equipos protagonistas del clásico del norte.

Gignac se convirtió en máximo anotador de los felinos con 105 goles en agosto de 2019 (al momento lleva 148) y al día siguiente de ver que el argentino-mexicano ha hecho lo mismo con los ‘Rayados’ le envío una breve felicitación en Twitter: "Por cierto, ¡muchas felicidades, Rogelio Funes Mori! A seguir haciendo historia".