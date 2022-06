Todo indica que en las próximas horas, Andrea Pirlo será oficializado como nuevo entrenador del equipo euroasiático. Según el periodista Fabrizio Romano, todo indica que Pirlo tiene todo arreglado con el club turco y firmaría un contrato de 2 años.

Luego que la primera aventura de Andrea Pirlo como estratega no terminara de la manera que el italiano hubiera deseado, luego que el ex técnico de la "Veccia Signora" no consiguiera conquistar el Scudetto de la Serie A, después de 9 años consecutivos en los que la Juventus levanto el título liguero.

Official statement soon for Andrea Pirlo as new Karagümrük manager. Italian coach has signed the contract and he’s gonna join Turkish side in the coming hours. ⤵️🇮🇹🇹🇷 #Pirlohttps://t.co/JCI1b5nRo1