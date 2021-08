Por AFP



En la previa del choque ante el Levante del domingo, el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti reafirmó su confianza en Eden Hazard y restó importancia a los rumores sobre la posible llegada de Kylian Mbappé.

" Hazard lo esta haciendo bien, no esta en su condición óptima, pero esta cerca. No veo un jugador con miedo de ir al choque, veo a un jugador con ganas de mostrar su calidad", explicó el técnico italiano sobre el actual N.7 blanco.

Antes que él, ese dorsal lo portó Cristiano Ronaldo, cuyo futuro volvió a asociarse hace pocos días al Real Madrid, unos rumores que acalló rápidamente el propio Carlo Ancelotti.

" El tema esta acabado. La idea del club para el futuro es la misma que tengo yo: miramos adelante. Todo el mundo en el Real Madrid le tiene cariño a Cristiano, yo aún más, porque me ayudó a ganar títulos", puntualizó el técnico italiano.

"No lo sé, de verdad. No me importa lo que pase en los próximos días porque mi plantilla es muy fuerte. Estoy enfocado en el equipo que tengo", respondió el que también fuera entrenador del París SG cuando le preguntaron sobre la posible incorporación de Kylian Mbappé al plantel madridista.

"La idea del club sobre el futuro de esta plantilla es la misma que la mía. Son temas personales, no tengo que hablar de esto aquí", añadió Ancelotti al ser cuestionado sobre si llegará algún fichaje antes del cierre de 'mercato'.

Y al tiempo que no llegan refuerzos, el Real Madrid tiene las bajas de dos piezas fundamentales en el centro del campo: Modric y Kroos.

"Son dos casos distintos. Modric tiene un pequeño problema que ha sufrido en el entrenamiento, no sé si podrá jugar contra el Betis. Y Toni Kroos creo que estará listo para después del parón de selecciones. Mañana vuelve Carvajal después de mucho tiempo, una pieza muy importante para nosotros, entonces estamos contentos", subrayó Carlo.

"Queremos repetir el partido que hemos hecho contra el Alavés, es evidente que tenemos que hacer una mejor primera parte, intentar jugar con mayor intensidad", analizó el técnico 'merengue' sobre el choque de la segunda fecha liguera que enfrentará a su equipo ante el Levante.