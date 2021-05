América-Atlético Mineiro, un duelo entre gases e interrupciones por protestas en Colombia

El árbitro debió parar la pelota tres veces en el juego que se disputa en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, por la cuarta fecha del Grupo H.

En la última pausa, visiblemente afectado, el 'galo' se retiró de la cancha por casi diez minutos.

El juego fue suspendido a los nueve, 28 y 38 minutos.

El miércoles, también en Barranquilla, el choque entre Junior y River Plate, que finalizó 1-1, se vio empañado también por la presencia de lacrimógenos en el ambiente, que obligaron a parar el partido brevemente en el primer tiempo.

TENSÃO NA COLÔMBIA! O Atlético-MG está no meio de uma verdadeira guerra na Libertadores. A confusão em volta do estádio está afetando muito os jogadores de Galo e América de Cali em campo por conta do gás de pimenta.Crédito: Twitter/HaroldCovillaB pic.twitter.com/ck6afi9iQo