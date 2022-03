Davies, quien volvió a entrenador con su club el pasado 14 de marzo, no fue incluido por el técnico John Herdman en la lista para los partidos contra Costa Rica, Jamaica y Panamá.

El jugador sufrió una miocarditis leve, lo que lo mantuvo alejado de las canchas.

Sin embargo, Canadá contará con otras figuras que han brillado en la presente eliminatoria, tal es el caso de los atacantes Jonathan David (Lille), Cyle Larin (Besiktas) y Tajon Buchanan (Brujas), quienes han sido claves en el buen momento que atraviesa su equipo en esta eliminatoria, que está a una victoria de asegurar su pasaje al mundial de Catar 2022.

Convocados:

Porteros: Milan Borjan (Estrella Roja), Máxime Crépeau (LAFC) y Dayne St. Clair (Minnesota United).

Defensas: Richie Laryea (Nottingham Forest), Sam Adekugbe (Hatayspor), Cristián Gutiérrez (Vancouver Whitecaps), Alistair Johnston (CF Montréal), Doneil Henry (LAFC), Scott Kennedy (Jahn Regensburg), Steven Vitória (Moreirense), Kamal Miller (CF Montréal) y Derek Cornelius (Panetolikos).

Mediocampistas: Stephen Eustáquio (Porto), Atiba Hutchinson (Besiktas), Liam Fraser (KMSK Deinze), Mark-Anthony Kaye (Colorado Rapids), Jonathan Osorio (Toronto FC) e Ismaël Koné (CF Montréal).

Atacantes: Jonathan David (Lille), Cyle Larin (Besiktas), Tajon Buchanan (Brujas), Iké Ugbo (Troyes), Lucas Cavallini (Vancouver Whitecaps), Liam Millar (Basel) y Junior Hoilett (Reading).

It's the window of a lifetime. And here are the 25 lads to finish the job. 🇨🇦👿#CANMNT#WCQ#ForCanadapic.twitter.com/MeDRIEFVVw