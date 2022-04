Alphonso Davies y Crystal Dunn, los mejores del año en la Concacaf

La Concacaf dio el galardón al jugador canadiense de origen africano de apenas 21 años, quien ha tenido grandes presentaciones con el equipo alemán Bayern Múnich en la temporada 2021.El lateral logró el título de la Bundesliga, la supercopa de la UEFA y la supercopa de Alemania, además de la corona del Mundial de Clubes, siendo una de las grandes revelaciones del futbol europeo desde su llegada al equipo bávaro proveniente de Vancouver Whitecaps de la MLS.

El delantero ha ganado todos los títulos que el futbol da excepto un mundial, sin duda alguna el ferrocarril canadiense fue de gran ayuda con sus presentaciones en los diferentes partidos otorgándole esto un pase directo tras 36 años fuera de una copa del mundo a la selección canadiense conseguido en estas pasadas eliminatorias a Qatar 2022.

La estadounidense Crystal Dunn ha sido nombrada la jugadora femenina de la concacaf

Dunn fue elegida según un nuevo sistema de votación, en la que participaron los diferentes entrenadores y jugadores de las asociaciones y miembros de la confederación, así como representantes de los medios de comunicación y aficionados.

La jugadora de 29 años se llevó el galardón femenino, al superar a nombres como Jessie Fleming (Chelsea) y Stephanie Labbe (PSG) y Christine Sinclair (Portland Thorns), la estadounidense Lindsey Horan (Lyon) y la mexicana Stephany Mayor (Tigres UANL).

La defensa de los Portland Thorns FC quío al U.S soccer WNT al bronce en los pasados juegos olímpicos de Tokio donde Crystal fue titular en los seis encuentros, jugó 554 minutos y fue incluida en el mejor once del torneo.

También fue titular en la victoria ante Canadá y Brasil en el prestigioso torneo SheBelieves Cup y ganó con el Portland Thorns la NWSL Challenge Cup, con doce titularidades en los quince encuentros que disputó.

Wow! Thank you so much @Concacaf It seems like forever ago i competed at the highest level. I am SO honored to receive this award! As always i am grateful to be surrounded incredible teammates who always push me to be the best version of myself everyday! https://t.co/JYyH5hA6e6