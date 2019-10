A Alisson le gustaría jugar en la Bombonera

Cuestionado sobre si prefiere jugar ante Boca o ante River en el Mundial de Clubes, el brasileño contesto sin dudar. "El equipo con el que siempre he soñado jugar es Boca, pero me gustaría hacerlo en su campo de La Bombonera (risas), porque creo que es uno de los estadios más increíbles del mundo. Dicho esto, también me encantaría enfrentarlos en el Mundial de Clubes", mencionó.

El Liverpool es uno de los 5 equipos que ya tienen un cupo en el Mundial de Clubes. Los que acompañan al club inglés son Esperance, Rayados de Monterrey, Hinghene, y Al Sadd. Uno de los que faltan por clasificarse para esta competencia es el campeón de la Libertadores que aún se disputa entre River Plate, Boca Juniors, Gremio y Flamengo.

"Estoy emocionado por eso. El club por el que pasé como jugador joven, Internacional de Porto Alegre, lo ganó en circunstancias increíbles en 2006. Junto con la Libertadores, es el título más grande que el club ha ganado en su historia. Desde entonces, ese torneo ha sido un objetivo mío, y ahora, por suerte, tendré la oportunidad de disfrutarlo". Comentó Alisson sobre la posibilidad de jugar el Mundial en diciembre.