Alemania se pone como primer líder del potente grupo B, con una pequeña mejor diferencia de goles respecto a España, que unas horas antes dominó 4-1 a Finlandia.

Los tantos de las alemanas fueron conseguidos por Lina Magull (minuto 21), Lea Schüller (57), Lena Lattwein (78) y Alexandra Popp (86).

⏰ 𝗥𝗘𝗦𝗨𝗟𝗧 ⏰Record champions Germany seal a dominant victory over Denmark in their opening match 🔥🔥🌟 Moment of the match? #WEURO2022