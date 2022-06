Después de una primera parte con ocasiones pero sin goles, Jonas Hofmann adelantó a los germanos (50), pero Harry Kane lograría empatar el partido de penal en los minutos finales (88).

Alemania, que ya empató en su visita a Italia (1-1), solo suma dos puntos y sigue sin lograr la victoria en esta ventana internacional.

Inglaterra por su parte mejoró con el empate su resultado en Budapest (derrota 1-0) pero solo suma una unidad, lo que la condena a la última posición del grupo.

El sábado, en la tercera jornada, los 'Three Lions' recibirán a Italia, líder de la llave, mientras que la 'Mannschaft' se desplazará al Puskas Arena de Budapest para enfrentarse a Hungría.

