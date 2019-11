Alemania y Holanda pueden validar a distancia su pase a la Eurocopa 2020

Dos clásicos como Alemania y Holanda, encuadradas en el grupo C, donde han encontrado además la pujanza de Irlanda del Norte, pueden validar, a distancia, sus billetes para la Eurocopa-2020, en la jornada de clasificación del sábado.

Holanda, ausente de la Eurocopa 2016 y del Mundial 2018, visita a Irlanda del Norte, donde solo le hace falta un empate para volver al primer plano en junio.

Al mismo tiempo, contra Bielorrusia, la Mannschaft deberá hacerlo mejor que Irlanda del Norte para obtener su pase.

En resumen, si Holanda y Alemania ganan, las dos estarán en la Eurocopa 2020 (12 junio - 12 julio).

El seleccionador alemán Joachim Löw rebajó este viernes las expectativas sobre su grupo en el gran torneo continental, tras la decepcionante actuación en el Mundial de Rusia 2018.

"No creo que formemos parte de los máximos favoritos. Muchas cosas son posibles, este equipo tiene muchas cualidades, pero varios jugadores necesitan todavía varios años para desarrollarse", dijo.

- Irlanda del Norte, con opciones -

Löw recupera para este parón internacional a algunos de los internacionales que no estuvieron en octubre, como Toni Kroos, Ilkay Gündogan y Leon Goretzka en el medio, o Timo Werner en ataque.

Por detrás de los dos gigantes del fútbol europeo, con 15 puntos cada uno, aparece Irlanda del Norte, tercera con 12.

"Si podemos llegar al último partido con opciones, los jugadores habrán estado magníficos en esta campaña. Si no es así, jugar el play-off (repesca) me parece bastante positivo. Holanda viene aquí sabiendo que si no pierde se ha clasificado, por lo que está en una posición muy ventajosa", señaló el seleccionador norirlandés Michael O'Neill.

En el grupo E, la subcampeona mundial Croacia está también a un paso del primer objetivo. Un empate ante Eslovaquia le valdrá para jugar la fase final de la Eurocopa.

La situación es idéntica para Austria, que deberá empatar ante Macedonia para acompañar a Polonia, ya clasificada en el grupo G.

Finalmente en el grupo I se juega un choque estelar entre Rusia y Bélgica, ya clasificadas, que tendrá como principal atractivo la pelea por la primera plaza, que a priori ofrece una plaza más ventajosa en el sorteo de la competición.

