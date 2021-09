Un día después del triunfo de los Nerazzurri en la cancha de la Fiorentina (3-1) en el inicio de esta quinta fecha, los Rossoneri no perdieron contacto al imponer su ley ante el recién ascendido equipo de Venecia.

El internacional francés Theo Hernandez, que empezó el choque en el banquillo de suplentes, dio el pase de gol al español Brahim para el 1-0 (68), y sentenció el choque con un misil con la zurda (82).

Una victoria lógica para el Milan, a pesar de sus estrellas ausentes (Ibrahimovic, Giroud, Kjaer lesionados).

Inter de Milán y AC Milan ocupan el liderato con 13 puntos, uno más que el Nápoles, el único equipo en haber ganado sus cuatro primeros partidos de liga.

Poco antes, la Juventus, nerviosa y con una defensa endeble, sufrió para cosechar su primera victoria en la Serie A contra el modesto equipo de La Spezia (3-2) fuera de casa, un resultado que no despeja las dudas en torno a los Bianconeri.

