Una 'Selecta' salvadoreña renovada se presentará a competir en la Copa Oro 2017

Algunos de estos jugadores vienen siendo habituales en selección, pero aún no han tenido la oportunidad de jugar Copa Oro, tal es el caso de los defensores Roberto Domínguez, Bryan Tamacas e Iván Mancía.

Otros como Óscar Cerén y Efraín Burgos ya han recibido varias convocatorias a selección mayor, pero tampoco han podido debutar en el torneo regional.

Víctor García, Rubén Marroquín y Harold Alas, por su parte, constituyen la nueva apuesta del técnico colombiano, Eduardo Lara, al ser llamados por primera vez bajo su dirección.

“Polaco” Marroquín, que recientemente fichó por Alianza, incluso dejó afuera de la nómina de 23 seleccionados a Juan Barahona, quien se expresó con tono sarcástico en redes sociales, al no ser tomando en cuenta. “Jajajaja solo me queda decir gracias Dios”, publicó. Sin embargo, el médico de la selección, Francisco Herrera, explicó que el jugador no quedó en la lista por lesión.

Pero quien espera no desaprovechar la oportunidad es el “Polaco”. “El trabajo realizado en los días que se me dio la oportunidad fue bastante bueno, jugué tanto por izquierda como por derecha, lo hice bastante bien, al profesor le pareció y gracias a Dios se me dio, estamos aquí con los compañeros trabajando para alcanzar una meta”, expresó.

“En la parte baja habemos cuatro centrales y en lo personal espero jugar independiente de con quién sea”, manifestó Domínguez, el más joven del grupo con 20 años. “Estoy muy motivado, pienso que es una bonita oportunidad para ir a mostrar algo diferente”, sostuvo Burgos, quien pelea por un puesto en la delantera junto a Fito Zelaya, Nelson Bonilla, Harold Alas e Irvin Herrera.

Los primerizos

Víctor García (Águila/ 22 años)

Óscar Cerén (Alianza/25 años)

Rubén Marroquín (Alianza/24 años)

Iván Mancía (Alianza/28 años)

Roberto Domínguez (Santa Tecla/20 años)

Bryan Tamacas ( Santa Tecla/22 años)

Harold Alas (Santa Tecla/27 años)

Efraín Burgos (Reno [EE.UU.] /28 años)

Texto: elmundo.sv