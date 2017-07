"Pistolerito" Arroyo niega que sienta presión para la Copa Oro

"No hay presión, porque esto es lo que nos gusta. Sabemos que serán partidos difíciles. Más bien hay un poco de nerviosismo por querer hacer las cosas bien, por dejar el país en alto, pero no creo que nos haga falta experiencia", dijo al hablar de la nueva línea de ataque panameña.

El jugador del Danubio uruguayo dijo estar consciente de que el equipo panameño tiene problemas para marcar goles, un mal que ha estado presente a largo del hexagonal final de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Rusia 2018.

"El balón no está entrenado, pero no está en nuestras cabezas no golear, siempre queremos golear, meter las que nos quedan pero lastimosamente no entra, pero trabajamos duro para que la gente pueda gritar un gol", dijo a periodistas antes de un entrenamiento en el estadio Rommel Fernández de Ciudad de Panamá.

Arroyo se declaró dispuesto a ayudar al seleccionador Hernán Darío 'el Bolillo' Gómez, tanto en la Copa Oro como en las eliminatorias.

"Si el 'profe' me necesitaría para la eliminatoria o para la Copa Oro, yo siempre trabajo para estar a un nivel alto. Yo estoy a la espera de que me den la oportunidad para tratar de aportar mi granito de arena para que la selección salga adelante", manifestó.

El colonense reconoció que una buena Copa Oro puede ser una vitrina para mejores cosas en su futuro, aunque tiene contrato con el Danubio.

"Me siento a gusto en Uruguay, pero como todo futbolista la mentalidad es seguir progresando y escalar murallas", puntualizó.