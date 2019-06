Carlos Pavón durísimo contra Honduras: "Es una verguenza"

La autoría de este hecho se la podemos adjudicar a Jamaica y a Curazao, quienes derrotaron al equipo catracho y lo mandaron de regreso a casa en fase de grupos.En su segundo partido del torneo de la confederación, el equipo no funcionó, el pacto con el gol fue anulado y las redes no pudieron moverse ante un Curazao que tuvo una oportunidad para anotar y la aprovechó.

Esto ha hecho enojar a todo un país, y leyendas que portaron la playera se muestran muy molestas y decepcionadas, tal es el caso del mítico delantero de la 'H', Carlos Pavón, quien no pudo más con el paso que lleva el equipo nacional y explotó en contra de los jugadores y el entrenador uruguayo Fabián Coito.

"Es lamentable para la gente sobre todo, es triste, porque es el fútbol lo único que no da alegría, el país vive un momento duro y con esto es peor. No sé si los jugadores saben todo lo que la afición sufre cuando pasan estas cosas", expresó.

"Se equivocó Coito en la elección de los jugadores, las posiciones, eso me da a entender el poco conocimiento que tiene de nuestro fútbol. Acosta entró por derecha, apuesta por el chico Reyes, que no está listo, al igual que Jorge Álvarez. Me parece que se ha equivocado terriblemente", dijo molesto.

Además, Pavón hizo visible que este es uno de los grandes fracasos del fútbol catracho. "Hemos tocado fondo y es lamentable, no puedo creer lo que nos pasa. Es uno de los más grandes fracasos", dijo el ahora comentarista deportivo.

Carlos no detuvo sus palabras y demostró su decepción ante la actitud de los jugadores. "A estos muchachos no se les ve coraje, van perdiendo el partido y no reaccionan, no lo entiendo realmente", sentenció.

nota de www.as.com