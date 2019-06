La selección de Estados Unidos nombra a los 23 jugadores para disputar La Copa de Oro 2019

"Como siempre, se tomaron algunas decisiones difíciles para esta lista y estoy extremadamente satisfecho con la forma en que los jugadores se han mostrado en lo que va del año en general", dijo el entrenador en jefe de USMNT, Gregg Berhalter. "

La lista de los 23 jugadores para La Copa Oro de la CONCACAF 2019

Porteros (3) : 12-Sean Johnson (FC de Nueva York; 7/0), 22-Tyler Miller (LAFC; 0/0), 1-Zack Steffen (Columbus Crew SC; 9/0)

Defensores (8) : 14-Tyler Adams (RB Leipzig / GER; 10/1), 3-Omar Gonzalez (Toronto FC / CAN; 50/3), 2-Nick Lima (San Jose Earthquakes; 3/0), 23 -Aaron Long (New York Red Bulls; 5/0), 16-Daniel Lovitz (Montreal Impact / CAN; 4/0), 19-Matt Miazga (Chelsea / ENG; 13/1), 13-Tim Ream (Fulham / ENG; 29/1), 5-Walker Zimmerman (LAFC; 6/2)

Mediocampistas (6) : 4-Michael Bradley (Toronto FC / CAN; 145/17), 20-Duane Holmes (Derby County / ENG; 1/0), 8-Weston McKennie (Schalke / GER; 8/1), 10 -Christian Pulisic (Chelsea / ENG; 25/10), 15-Cristian Roldan (Seattle Sounders FC; 10/0), 6-Wil Trapp (Columbus Crew SC; 16/0)

Delanteros (6) : 17-Jozy Altidore (Toronto FC / CAN; 110/41), 7-Paul Arriola (DC United; 22/3), 21-Tyler Boyd (Vitória Guimãres / POR; 0/0), 18- Jonathan Lewis (Colorado Rapids; 4/0), 11-Jordan Morris (Seattle Sounders FC; 27/5), 9-Gyasi Zardes (Columbus Crew SC; 44/7)

