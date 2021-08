COPA ORO Estados Unidos deja a México sin la Copa Oro

Los 90 minutos reglamentarios terminaron sin goles y por primera vez en finales de Copa Oro entre estadounidenses y mexicanos, el partido se extendió a la prórroga.

Miles Robinson, al minuto 118, hizo el gol del título para el equipo de las barras y las estrellas, que se coronó en la Copa Oro por séptima vez en la historia; antes lo hizo en 1991, 2002, 2005, 2007, 2013 y 2017.

🎥 Highlights: 🇺🇸 @USMNT lifts their 7th #GoldCup title after defeating 🇲🇽 @miseleccionmx 1-0 in extra time 🏆 #ThisIsOurs#OurFinal#GoldCup21pic.twitter.com/Z1KJKlu2BY