México y Canadá van por el liderato en Grupo A de Copa Oro

El sábado en la primera jornada disputada en el Rose Bowl de Pasadena, Martinica careció de agudeza ofensiva ante Canadá y terminó pagándolo caro con un 4-0 en contra. Posteriormente, a Cuba le salió barato el 7-0 que sufrió ante México que desperdició al menos tres oportunidades claras de gol.

En el segundo partido de la jornada, a partir de las 21H00 locales (02H00 GMT del jueves) en el estadio de los Broncos en High Mile, mexicanos y canadienses se disputarán el liderato y, prácticamente, el pase a cuartos de final.

"Con México, el resto de los equipos van con el papel de víctima", admitió el inglés John Herdman, seleccionador de Canadá, y apuntó que para un equipo como el suyo “el mejor escenario es no ser favorito”.

Para el representativo del país de la hoja de maple, el duelo ante el ‘Tricolor’ será un examen de mayor nivel de dificultad para dos de sus jóvenes delanteros que destacaron ante Martinica, Alphonse Davies y Jonathan David quien se despachó con un doblete.

En la escuadra mexicana dos jugadores ofensivos llaman más la atención sobre el resto del equipo. Uno de ellos es el centro delantero Raúl Jiménez quien, aunque le hizo dos goles a Cuba dejó ir al menos dos más, junto a él como extremo aparece el juvenil Uriel Antuna que a los 21 años vive su primer torneo oficial con la selección mexicana.

Antuna marcó un triplete ante Cuba y con ello se colocó como líder de la tabla de goleo individual, posición que intentará conservar ante Canadá.

Previamente, Cuba y Martinica jugarán a partir de las 19H00 locales (00H00 GMT del jueves) con urgencias.

Ambas selecciones necesitan que sus hombres claves de ofensiva, Luis Paradela por Cuba y Kevin Parsemain por Martinica, salgan inspirados, con la mira bien afinada y, si es posible, hasta con el trébol de cuatro hojas.

Certificado como el máximo goleador de Martinica, Parsemain quedó en deuda en la confrontación ante Canadá pues tuvo un par de fallos en momentos clave.

Parsemain erró su primera ocasión de peligro al minuto 8 cuando el marcador estaba aún sin goles. Luego, muy cerca del final del primer tiempo, no aprovechó la oportunidad de hacer el gol del empate cuando Canadá ya ganaba 1-0.

El atacante de ‘Le Martinino’ confía en salir ante Cuba con la pólvora seca y la puntería bien afinada.

“Mis compañeros me ayudaron para tener varias oportunidades y no pude lograrlo”, admitió Parsemain. “Tal vez el miércoles pueda marcar y podamos ganar. Sé que me recuperaré, no es la primera vez que he tenido una mala noche, sé que puedo marcar goles”, dijo el atacante de 31 años.

En el bando cubano la superioridad de México ha quedado atrás y ahora confían en tener mejor suerte en este segundo partido en el que las fuerzas, en teoría, no estarán tan desparejas.

“Tenemos que corregir nuestros errores, cambiar de página y salir adelante. Contra Martinica y Canadá tendremos una nueva manera de jugar, debemos tener más movilidad, mejorar nuestro pase de primera y ser más dinámicos con la pelota”, apuntó Raúl Mederos, seleccionador del equipo antillano.

