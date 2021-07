COPA ORO Jamaica consigue seis puntos valiosos al vencer a Guadalupe 2-1

Guadalupe toco la puerta de la sorpresa al anotar primero gracias a un autogol de Amari'i Bell al minuto 4. Luego Jamaica impuso su oficio, remontando el marcador, el primero fue de Cory Burke al minuto 14 y sentenció el cotejo Junior Flemmings al minuto 88.

Con este resultado Jamaica suma 6 puntos en dos partidos comandando así el grupo C y asegurando su boleto a los cuartos de final de la Copa Oro 2021.

Alineaciones:

Jamaica: Andre Blake - Alvas Powell, Damion Lowe, Liam Moore, Amari'i Bell (Kemar Lawrence, 71) - Daniel Johnson, Michael Hector (Junior Flemming, 61), Blair Turgott (Devon Williams, 61), Leon Bailey - Shamar Nicholson (Andre Gray, 80) y Cory Burke. DT: Theodore Whitmore.

Guadalupe: Yohann Thuram Ulien - Anthony Baron, Stevenson Casimir, Kelly Irep, Michael Aphonse, Quentin Annett (Kevin Moeson, 71), Kevin Malpon (Mavrick Annerose, 71), Moragan Saint Maximin, Luther Archimede (Raphael Mirval, 15), Mathias Phaeton y Dimitri Ramothe (Vikash Tillé, 64). DT: Jocelyn Angloma.

