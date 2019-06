Crecidos EEUU y Panamá pelean por el liderato del Grupo D en Copa Oro

Los locales, que llegaron al torneo como favoritos pese a las dudas que generaron sus dos últimos amistosos -derrotas frente a Jamaica (1-0) y Venezuela (3-0)-, las disiparon de golpe en sus dos primeros compromisos al apabullar 4-0 a Guyana en su estreno y aplastar 6-0 a los trinitenses en la segunda fecha.

Mientras, Panamá se deshizo de Trinidad y Tobago 2-0 en su debut y 4-2 de Guyana en su segundo encuentro.

"Me gusta mucho Panamá, realmente. Han estado haciendo un gran trabajo. Me gusta su estado de forma en defensa, su tenacidad. Hicieron un gran partido ante Trinidad y Tobago, creo que forman un buen grupo (...) Son un equipo fuerte", avisó el seleccionador estadounidense Gregg Berhalter el lunes.

Así, con el boleto a cuartos ya en sus bolsillos, ambos pugnarán por finalizar en primera posición. Los de las barras y las estrellas cuentan con el balance goleador a favor (+10, por el +4 de sus oponentes) y con la ventaja de jugar en casa.

Sin embargo, Berhalter no se fía y no hará modificaciones en un once titular fijo desde el comienzo del torneo con el estelar Christian Pulisic, el artillero Gyasi Zardes, el centrocampista Michael Bradley y los volantes Tyler Boyd y Paul Arriola como principales referentes.

"Nos fijamos en quién ha rendido bien en su posición, quién ha sido capaz de mantener su lugar en el equipo y concluimos que todos lo conservarán. De cara al partido ante Panamá, los futbolistas se encuentran bien. Para nosotros se trata de identificar dónde se encuentra cada uno y tomar las decisiones apropiadas", apuntó el técnico.

"Un duro oponente"

Ambos conjuntos se han visto las caras en 10 ocasiones en la historia de la Copa Oro, con cinco victorias para los estadounidenses, una para los panameños y cuatro empates.

El último choque entre ambos tuvo lugar en enero, cuando los norteamericanos se hicieron con la victoria por un contundente 3-0.

"Obviamente son un duro oponente en la Concacaf. Hemos tenido realmente muchos partidos buenos contra ellos. Los enfrentamos en enero pero ahora tienen muchos jugadores diferentes así que esperamos que sea un encuentro duro", señaló el defensor estadounidense Walker Zimmerman.

"Nuestro objetivo es ganar el grupo, no nos conformamos con avanzar a cuartos (...) Creo que Panamá ha añadido un poco más de posesión a su juego, quizás también un poco más de dinamismo a su ataque. También están probablemente más organizados y son más experimentados (que en enero)", avisó.

Los panameños han sido una de las gratas sorpresas del torneo y, bajo la batuta del exinternacional Julio César Dely Valdés, han recuperado el nivel que los llevó a firmar el segundo puesto en 2013 y el tercero en 2015.

La jornada arrancará con el cruce entre Guyana y Trinidad y Tobago, ambos huérfanos de puntos en la llave, con poco más que el orgullo en juego. Los trinitenses, colistas, aspiran a estrenar su casillero de goles ante los guyaneses, con quienes comparten un total de ocho tantos encajados en el torneo.