El salvadoreño Juan Barahona decidió no asistir a la Copa de Oro 2019

La Copa Oro está a unos días de empezar y la CONCACAF ya dio a conocer las listas oficiales de las distintas selecciones y la de El Salvador no fue excepción, sin embargo, sorprendió la ausencia del defensor Juan Barahona, que fue reemplazado por el delantero U23, Brayan Paz, que podría disputar su primera Copa Oro con la Selecta.

El ex futbolista del Santa Tecla de El Salvador fichó recientemente por el conjunto del Sacramento FC de la USL de los Estados Unidos, motivo por el que el salvadoreño decidió no asistir con La Selecta para el torneo en el que debutarán ante Curazao en la capital jamaiquina, luego de cerrar su preparación visitando a la escuadra de Japón.

Rodrigo Lara, representante de Juan Barahona, indicó que el salvadoreño ya se encuentra con su nuevo equipo y podría hacer su debut el próximo fin de semana en la US Open Cup, "Juan no va a ir con la selección a Copa Oro. Ya está entrenando con Sacramento y más que nada, por asuntos personales tomó esta decisión. Seguramente va estar jugando con el equipo este sábado o si no martes, ante San José", indicó el representante de Barahona.

Los salvadoreños viajarán a Kingston donde enfrentará a Curazao en su debut dentro de la Copa Oro y posteriormente se trasladarán a los Estados Unidos donde cerrarán su participación dentro del Grupo C enfrentando a Jamaica y Honduras para buscar su calificación a la segunda ronda.