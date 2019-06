La Copa Oro de Cuba: 17 goles en contra y 4 desertores

La vuelta de Cuba a la Copa Oro después de no clasificarse a la última edición ha sido histórica. Lamentablemente para todos los aficionados del país caribeño, la imagen que ha dejado su selección en la memoria de los seguidores del fútbol no será un recuerdo agradable: en los tres partidos de la primera ronda ante México, Canadá y Martinica, el balance ha sido de tres derrotas en los que ha encajado 17 goles y no ha anotado ninguno.

Aunque los resultados deportivos han sido nefastos, la federación cubana ha tenido otros problemas más complejos por los que preocuparse. Después de la derrota en la primera jornada ante México (7-0), las cosas empezaron a ponerse peor para el equipo habanero cuando uno de sus capitanes, Yasmani López, desertó. Cuatro días después, tras caer ante Martinica (0-3) otros tres jugadores (Daniel Sáez, Luismel Morris y Reinaldo Pérez) abandonaron la concentración en busca de asilo político.

Para cerrar su actuación en el torneo, Cuba cayó ante Canadá otra vez por 7-0, haciendo historia en la competición como único equipo que ha recibido esta abultada goleada dos veces en la misma edición.