Andy Najar se pierde la Copa Oro con Honduras por lesión

El defensor del Anderlecht Andy najar no se pudo recuperar de la lesión sufrida en el partido amistoso ante Paraguay.

Como parte de su preparación rumbo a la Copa Oro 2019, la Selección de Honduras jugó un duelo amistoso ante la Selección de Paraguay, pero no todo fue positivo para los catrachos, ya que sufrieron con la lesión de su lateral derecho Andy Najar.

El elemento del Anderlecht de Bélgica entró de cambio pero no pudo jugar más de 30 minutos, ya que un duro choque le provocó molestia en una de sus rodillas y tuvo que retirarse del partido. En un inicio se creía que no era algo grave, pero con el transcurrir del tiempo se supo el alcance de la lesión y Andy Nájar no podrá estar en la Copa Oro. El DT Fabian Coito anunció que Alejandro Reyes será quien sustituya a Najar en la convocatoria.

La edición 2019 de la Copa Oro arranca el próximo sábado 15 de junio, sin embargo, Honduras debuta en el certamen el lunes 17 de junio cuando se midan a la Selección de Jamaica. En la jornada 2 su rival será Curazao y finalmente cierran la fase de grupos el 25 de junio ante El Salvador.