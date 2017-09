Con todo éxito termina la Copa MILO® 2017

Los ganadores de las categorías son: San Francisco (Sub 12) y Formación Bagoso (Sub 10 y Sub 8).

Los chicos que lograron, debido a su desempeño durante la Copa MILO® 2017, ganar los pasajes a Barcelona fueron: Timothy Holmes de Prefupic (Goleador), Christian Jaén de San Francisco (Mejor Portero), Joseph Torres de Bagoso (Sub 8), Kadir Álvarez de Bagoso (Sub 10) y Moisés Garidaldo de San Francisco (Sub 12).

Prefupic recibió el premio de 2 mil balboas en equipo deportivo, tras ser el conjunto que recolecto más cantidad de etiquetas de productos Nestle.

Los organizadores de Copa MILO® 2017 volverán con mucha más fuerza para el 2018, así que atentos a los anuncios del próximo torneo.