Este impresionante suceso ocurrió el pasado sábado en una velada de boxeo cuando en el quinto asalto Nicolás Pablo Demario mordió el hombro del puertorriqueño Josué Vargas.

Sin embargo, el árbitro solo optó por quitarle un punto a Demario por su repugnante demostración de deportividad en lugar de descalificarlo.

Los fanáticos del boxeo recurrieron a Twitter para criticar al árbitro, así como a Demario, quien regresaba al ring por primera vez desde que José Zepeda lo noqueó en octubre.

La mayoría de las descalificaciones ocurren por faltas intencionales repetidas, como cabezazos, golpes bajos, puñetazos y mordeduras, y normalmente un árbitro primero advertirá verbalmente a los infractores o ordenará una deducción de puntos antes de descalificarlos.

A look at Nicolas Pablo Demario biting Josue Vargas 😬 #BercheltNakathila | RIGHT NOW | @ESPNPluspic.twitter.com/D8FIEgqaFJ