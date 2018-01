Ya se pactó la revancha Golovkin y "Canelo" Álvarez

El pleito a 12 asaltos entre Álvarez (49-1 con dos empates y 34 nocauts) y el invicto kazajo conocido como "Triple G" (37-0 con un empate y 33 nocauts) tendrá en juego los títulos de Golovkin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Federación Internacional (FIB) y el Consejo Mundial (CMB)

En el primer cara a cara, en septiembre pasado en Las Vegas, los jueces declararon empate.

"Esta es la pelea que el mundo quiere. Esta es la pelea que merece el boxeo", dijo Golovkin.

"No estaba de acuerdo con algunas de las decisiones de los jueces en la primera pelea. Esta vez no habrá dudas. Me voy del ring como campeón de peso medio del mundo", añadió el kazajo.

La primera pelea, que atrajo a una multitud récord para una pelea en Las Vegas, también dejó a Álvarez con ganas de más.

"Esta vez Golovkin no tendrá excusas con respecto a los jueces porque voy a noquearlo", señaló el pelirrojo mexicano.

Álvarez, de 27 años de Guadalajara, capturó dos coronas mundiales superwelter y subió de peso para convertirse en campeón de la división de las 160 libras al vencer al puertorriqueño y ya retirado Miguel Cotto en 2015.

"Estoy encantado de participar una vez más en uno de los eventos de boxeo más importantes de la historia", refirió Álvarez.

"Esta segunda pelea es para el beneficio y el placer de todos los fanáticos que desean ver la mejor pelea de la mejor manera".

Golovkin, de 35 años, dominó como amateur y ganó la medalla de plata olímpica antes de convertirse en profesional en 2006.

Tuvo una racha de 23 peleas ganadas por nocauts que terminó en marzo pasado con una victoria por decisión unánime sobre Danny Jacobs.

"Estoy listo para enfrentar nuevamente a 'Canelo' y estoy feliz de que haya vuelto a pelear", dijo Golovkin.

