El exinternacional inglés Rio Ferdinand confirma su paso al boxeo

"El boxeo es un deporte increíble para el cuerpo y el espíritu. Siempre he sido un apasionado de este deporte", aseguró este martes Ferdinand. "Es un desafío que no tomo a la ligera. Está claro que todo el mundo no puede convertirse en boxeador", añadió.

Gran aficionado del boxeo, Ferdinand (81 partidos internacionales y más de 300 con el Mánchester United), había confiado en el pasado que en otra época había pasado tiempo en el gimnasio para practicar este deporte, y reconoció que la práctica de esta disciplina le había ayudado mucho tras la pérdida de su mujer Rebecca Ellison, fallecida por un cáncer de mama en 2015.

Si lograra tener éxito en su iniciativa, anunciada el lunes por la prensa británica, Ferdinand se convertiría en el primer futbolista en lograr su reconversión en un ring desde Curtis Woodhouse, exgoleador del Sheffield Wednesday, campeón de Gran Bretaña de los superligeros en 2012.

Ferdinand, que se había retirado en mayo de 2015, participará en un programa lanzado por la casa de apuestas deportivas Betfair y será entrenado por el excampeón del Consejo Mundial (CMB) de los supermedianos, Richie Woodhall.

Ferdinand deberá convencer a la BBBC, el organismo que administra el boxeo profesional en el Reino Unido, de que le conceda una licencia.

"Pienso que con el tiempo, Rio puede boxear a nivel profesional. Tiene una potencia natural en la mano derecha, está muy en forma y tiene ganas de aprender", estimó Woodhall, exmedallista olímpico de bronce, que concedió sin embargo que la técnica de su pupilo está todavía en "bruto".