Freddie Roach reforzará la esquina de Tyson Fury ante Deontay Wilder

Fury dijo que Roach llevará más experiencia a su esquina, pero además se dijo confiado de que podrá lidiar con el poder de Wilder y al final podrá incluso hasta noquearlo, aunque destacó que pase lo que pase, al final el público y el boxeo ganarán, ya sea con el hombre que logró relanzar su carrera después de haber caído tan bajo, o con el invicto que sigue su marcha perfecta.

"Le pedimos a Roach que estuviera en nuestra esquina, va a estar como cutman, sentimos que es un hombre con mucha experiencia y además una buena persona", dijo Fury, quien tiene ya unas semanas entrenando en el gimnasio de Freddie, al confirmar que Roach acompañará a Ben Davison en su esquina para la que consideró como la pelea de su vida.

Fury consideró además que no importa lo que digan las apuestas, siempre ha encontrado la forma de vencer a sus rivales y también vencer a los pronósticos de los expertos. "La verdad es que no me intriga mucho lo que digan las apuestas, siempre me he sobrepuesto a ellas y lo volveré a hacer", externó sobre estar abajo 2 a 1.

Tyson confió en que podrá manejar el poder de Wilder, y que podrá imponer su boxeo. "Espero poder aguantar su poder, lucir mis habilidades y noquearlo. Los estilos son los que hacen las peleas. Tienen a un peleador con dinamita y otro con muchas habilidades boxísticas", añadió el vencedor de peleadores de la talla de Wladimir Klitschko.

Destacó Fury que la pelea con Wilder es la pelea de su vida. "Cada pelea que tengo siento que es la pelea más importante, la pelea de mi vida. Me estoy preparando para la pelea más dura de mi vida, pero estaré preparado para llevarme el campeonato a casa el 1 de diciembre", estableció.

Finalmente, descartó pedirle a los fans que consideren al ganador de esta pelea como el mejor de la división, pues cada quién tendrá una opinión diferente, pero agradeció que no sólo tenga el apoyo de la fanaticada británica, sino de todo el mundo, lo cual hará más especial su presentación, y conquista, en el Staples Center.

Tomado de ESPN Deportes