Fielding lleno de confianza para el reto contra 'Canelo' en Nueva York

La entrevista no dejó dudas sobre las intenciones del campeón, quien buscará sorprender en la pelea más importante de su carrera.

Fielding y Álvarez pelearán el 15 de diciembre en el Madison Square Garden de Nueva York, arena que fue casa de grandes legendas como Muhammad Ali, Rocky Marciano, Sugar Ray Robinson, Joe Frazier, Jake LaMotta, entre otros.

Las preguntas no se hicieron esperar y las respuestas tampoco. Una de las preguntas apuntó a la opinión de ser un escalón para el mexicano, el monarca expresó: “La gente puede pensar o decir lo que quieran, yo estoy concentrado en el Canelo.

Lo que ha sucedido y lo que viene después no es mi problema. Mi misión es prepararme y estar listo para el reto”.

Sobre pelear contra Álvarez en el Madison Square Garden de Nueva York, esto fue lo que dijo: “Estoy en el boxeo desde que tengo nueve años, pelear en el Madison Square Garden contra el nombre más grande en el boxeo es increíble”.

Fielding fue consultado sobre la reciente presentación de su compatriota Tyson Fury, esto fue lo que declaró: “Fue una gran presentación de Fury, me sentí en la luna al verlo. Nos conocemos desde aficionados y compartimos algo de locura, misma que nos ha llevado a ser campeones. Todo el Reino Unido está detrás de él, es un ejemplo de superación e inspiración”.

Como te sentirías si derrotas al Canelo, esto fue lo que manifestó: “Ya me siento una súper estrella, me levanto a diario y veo el espejo, y analizo todo lo que he logrado en el boxeo. Hice mis primeros pasos en Lancashire y ahora millones de personas me verán pelear”.

En cuanto a la llave para vencer al mexicano, vaticinó lo siguiente: “Tengo que hacer una pelea perfecta, la gente me subestima y tengo mucho que ofrecer. Solo tengo que hacer lo que sé y hacerlo bien”.

En el cierre de la entrevista se le preguntó del cambio en su vida al confirmarse el combate, esto fue lo que agregó: “Fue masivo, medios, fanáticos, toda una revolución. Con la firma de la pelea muchas cosas cambiaron, tengo más apoyo y de seguro muchos viajarán a mi pelea y la arena va estar llena”.

Cabe destacar que el combate tendrá en juego el Campeonato Súper Mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en la primera defensa para Fielding y la búsqueda de Álvarez por conquistar su tercera diadema de la AMB.

Tomado de Prensa AMB