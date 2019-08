Las declaraciones de Andy Ruiz sobre la revancha ante Anthony Joshua

El primer mexicano campeón del mundo de los pesos pesados, Andy Ruiz Jr., habló en los micrófonos de MARCA Claro MVS sobre la revancha que tendrá en el mes de diciembre ante el británico Anthony Joshua.

Aunque hace un par de días se informó que la sede de esta nueva pelea sería Arabia Saudita, Ruiz aseguró que aún no hay nada firmado, pero que es probable que se dé en Nueva York o en Arabia.

" Estamos negociando en dónde va a ser si en Nueva York o en Arabia. No he firmado nada, nada más estamos negociando mi equipo y el de Joshua (...) Yo quiero la pelea en México y si no en Nueva York donde lo gané, le doy el chance para ver si me puede ganar", reveló el mexicano.

Andy Ruiz señaló que solo está esperando a firmar el contrato para comenzar con su preparación para la revancha ante Joshua, la cual espera que sea distinta y entre la que se encuentra una mejor alimentación y un campamento "fuera de su zona de confort".

"Vamos a estar bien preparados para esta pelea, quiero hacer cosas diferentes, perder peso, no mucho, pero tener la fortaleza para cargar al gigante que es (Joshua)...tengo hambre, quiero más, quiero ser más, ganar y defender los título y ser algo grande en la historia", mencionó.

El campeón de pesos pesados también reveló que ha visto la pelea más de 30 veces y en cada una de ellas ha observado detalles de lo que hizo mal para mejorarlo en diciembre.

"Bajé las manos cuando me metió el gancho, me quedaba parado muchas veces, cosas chiquitas que miré y tengo que mejorar", apuntó.

Finalmente dijo que su meta es ser una inspiración para las futuras generaciones, así como su padre fue un ejemplo para él.

"Quería ser como mi jefe de chiquito, pero ahora quiero ser algo grande donde niños me miren y digan 'yo quiere ser como él', o si 'él lo hizo yo lo puedo hacer también'".