La boxeadora panameña Laura Ledezma, desesperada por ser campeona del mundo

"Tengo que ser campeona del mundo, no puedo esperar más. Por mi edad me queda poco tiempo de carrera". Así afronta la boxeadora panameña Laura Ledezma el combate de febrero próximo con la venezolana Mayerlín "La Monita" Rivas por el título vacante supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Antes de iniciar un entrenamiento en un gimnasio de la capital panameña, Ledezma, de 32 años, conversó con Efe sobre su preparación física y mental para el combate en la categoría de las 122 libras frente a la venezolana Rivas, de 31 años y actual campeona de las 118 libras.

Ledezma quiere ser la tercera panameña en lucir una faja de campeona del mundo -ya lo hicieron Ana Pascal y Chantall Martínez- y así ser inspiración para todas las chicas que practican un deporte de combate.

OPRTUNIDAD DE "MATAR O MORIR"

El combate con Rivas "es una oportunidad de mata o morir (...) no estoy vieja, me siento fuerte y estoy segura que estoy en el mejor momento de mi carrera boxística", aseguró Ledezma, con récord de 14 triunfos, 0 derrotas, 0 empates y 7 victorias por nocaut.

Oriunda del área norte de capital panameña, la pugilista señaló que 15 años en las lides del boxeo deben ser suficientes para salir al cuadrilátero el próximo 7 de febrero con el hambre de conseguir la diadema mundial en el festival KO a Las Drogas de la AMB, a realizarse en la Arena Roberto Durán de la Ciudad de Panamá.

Rivas (15-4-2-10 KO) no es nada del "otro mundo", afirmó Ledezma, y dijo que se está "trabajando para acabarla" por la ruta de los 10 asaltos o antes por la vía del nocaut.

"No la veo como una campeona solida en las 118 libras, creo que tiene desventaja de venir a pelear en las 122 libras, que es mi peso, donde me siento muy fuerte, no creo que pueda ganarme", aseveró la panameña.

La boxeadora ha visto las peleas de la venezolana y cree conocer su estilo: "Es una boxeadora que busca intimidar, se queja por todo arriba del entarimado, pero no creo que esta vez le vaya muy bien, porque no voy a caer en su juego", indicó.

La panameña no pelea desde abril del año pasado, cuando dio cuenta de Yenifer Rodríguez, mientras que Rivas peleó en agosto de 2019, cuando cayó ante la argentina Marcela "La Tigresa" Acuña, en combate por el título Mundial supergallo de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

EL BOXEO, SER MUJER Y LA VIDA FAMILIAR

El boxeo "es un deporte muy sacrificado. Correr y entrenar en el gimnasio te roba todas las energías durante lo que resta del día. Aparte de mantenerte en un peso, hay otros sacrificios (la posibilidad de) llevar una vida social normal que pierdes entre los entrenamientos", valoró Ledezma.

Y el ser mujer en una disciplina tradicionalmente para hombre no exime de ese sacrificio: "no hay diferencia, entreno a la misma intensidad que la de un hombre (...) Por ser mujer no hay contemplación al momento de entrenar en el gimnasio", explicó.

La panameña comparte su amor por el boxeo con su hijo de 9 años y que en algunos momentos la acompañaba a entrenar y hasta en alguna pelea.

"Mi hijo en su cabeza ve a su mamá como una superhéroe, porque él no se preocupa de ver a su madre dándose golpes con alguien, sino más bien para mi hijo soy fuerte", expresó Ledezma, aunque confesó que no le gustaría que siguiera sus pasos.

La ganancia monetaria, el menos en su caso, es mala: "ni siquiera entrenando tres meses logras llegar al salario mínimo", afirma la panameña.

