Fue el 20 de junio del año 1980 donde la gloria del boxeo panameño Roberto Durán derrotó al consentido de los Estados Unidos, Ray Leonard por decisión unánime en 15 asaltos cargados de cloroformo, quedándose así con la corona de peso wélter CMB.

Roberto Durán llegaba a esta pelea con una sorprendente marca de 71-1 mientras que Sudar Ray Leonard con récord de 27-0 haciendo su segunda defensa del título wélter.

Para Leonard esta fue el regreso a Montreal, Canadá, lugar donde obtuvo el oro olímpico en los Juegos de 1976. el estadounidense ganó el título wélter del CMB derrotando a Wilfredo Benítez por nocaut en noviembre de 1979 y su primera defensa la hizo ante Dave Green noqueándolo en el cuarto asalto.

Por su parte el "cholo" Durán, abandonó los pesos ligeros dejando vacante los títulos para subir al peso wélter. En los ligeros, en el año 1978 unificó los títulos de la AMB y del CMB luego de noquear al campeón del CMB Esteban De Jesús.

Anécdotas previo al combate.

A. Dundee and Sugar Ray Leonard at a press conference in Montreal in June 1980. Notice how Leonard looks distant and bored. Quite a contrast with what Duran always looked like while in Montreal, and no surprise that Duran, contrary to expectations, became the local fans favorite.