Por TVMAX



La medalla de bronce, obtenida en los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021, tiene un significado especial para la boxeadora panameña Xiomara Santamaría.

Luego de su pelea de semifinales, ante la mexicana Rosa de la Luz, Santamaría hizo la siguiente confesión: "Le prometí esa medalla a mi familia porque va a mejorar muchas cosas en mi vida. La cumplí, Panamá va a estar en el podio gracias a Dios y a todo el esfuerzo".

A pesar de perder el pleito, por decisión unánime, Santamaría se mostró complacida por su desempeño en la cita panamericana juvenil.

"Me siento muy orgullosa de mi misma porque me tocó una contrincante muy difícil, que siempre termina sus peleas por RSC (Árbitro Detiene la Contienda, por sus siglas en inglés)", comentó. "Siempre es muy aguerrida. La mandaron a boxear y, bueno, me siento tranquila que dieron lo mejor de mí".

Tras su participación en los Juegos Panamericanos Junior, la púgil istmeña solo piensa en continuar con su carrera.

"Esto ya se volvió mi vida. Esto no acaba aquí, como ya dije: 'Hay Xiomara pa' rato'". Esto me gusta y seguiré entrenando durísimo para agarrar mucha más experiencia y seguir dándole más triunfos a Panamá", puntualizó.

Santamaría recibirá la presea de bronce, en la categoría de 50-57 kilogramos- rama femenina-, en la ceremonia de entrega de medallas que está programada para realizarse el miércoles 1 de diciembre.