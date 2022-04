Tyson Fury peleará ante Dillian Whyte este sábado 23 de abril, combate que será por el título de peso pesado del CMB. ambos boxeadores no quieren esperar más y en el careo que realizaron casi se van a los golpes.

Todo inició cuando el padre de Tyson Fury se colocó en medio de los dos púgiles y comenzó a incitar a Whyte, alterando las cosas provocando que personas ajenas al evento subieran al estrado.

A bit of commotion before the face off 👀@Tyson_Fury and @DillianWhyte want this to be about them, no one else 👊Respect 🤝#FuryWhytepic.twitter.com/wP9bajWhIo