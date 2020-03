Tercera pelea entre Fury y Wilder pospuesta por pandemia del coronarivus

La furia británica, que destronó al invicto Wilder con una victoria dominante en siete asaltos el mes pasado, debía defender su corona en Las Vegas el 18 de julio.

Pero el promotor Bob Arum le dijo a ESPN que la revancha ahora se había reprogramado hasta octubre como muy pronto debido al brote de COVID-19 que ha detenido al mundo deportivo.

Con las restricciones de viaje que afectan tanto a Estados Unidos como a Gran Bretaña, y los casinos de Las Vegas cerrados, Arum apuntó que un aplazamiento era la única opción sensata.

"No se podía garantizar a los boxeadores que el evento tendría lugar en esa fecha. No pudimos convencerlos a ellos ni a nosotros mismos", subrayó Arum. "¿Dónde iban a entrenar para eso? Simplemente no tenía sentido. Solo tienes que dar un paso atrás. ¿Cómo vas a vender boletos? Es absolutamente ridículo decir que la pelea se hace cuando los británicos ni siquiera pueden llegar allí", agregó.

La Comisión Atlética del estado de Nevada también ha prohibido todos los deportes de combate en su jurisdicción, agregando otra complicación.

"Todos tienen que dar un paso atrás. El boxeo no está aislado", señaló Arum. "Es parte de lo que está sucediendo en el mundo. Por lo tanto, posiblemente la pelea sea a principios de octubre".

Fury y Wilder lucharon en un emocionante empate en su primera pelea en Los Ángeles en diciembre de 2018. Luego, Fury conmocionó al mundo del boxeo al abrumar a Wilder con una actuación dominante en la revancha del mes pasado, golpeando a un Wilder fuera de serie en una victoria contudente.