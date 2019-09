Roberto Durán tuvo que regresarse a Panamá por problemas en el avión

En sus redes sociales, Roberto Durán, mostró un video donde explicaba las razones por la cual no pudo viajar a Rusia donde será homenajeado por la AIBA (Asociación de Boxeo Aficionado).

Roberto Durán explica que hubo una rajadura en la cabina del piloto del avión.

Horas antes del vuelo, el "Manos de Piedra" explicaba la razón de su viaje a Rusia.

¡Buenas mi gente! Hoy voy rumbo a #russia como invitado especial de la @aiba_official 👊🏻 A mis fanáticos rusos, espero verlos por allá y no se preocupen que aunque yo no le meta al inglés, mi hijo @robinduran20 me traduce. Ahora, si me hablan en Ruso...chucha tamos mal! La Piedra pic.twitter.com/htZymrMrxl