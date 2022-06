Pero además de celebrar el cumpleaños de Roberto Durán, un día como hoy sostuvo uno de los combates más impresionantes en la historia del boxeo, el "cholo" Durán se enfrentó al campeón de los pesos superwelter de la AMB en ese entonces Davey Moore de 24 años de edad.

El combate se realizó en el Madison Square Garden de Nueva York, ese día Roberto Durán cumplía 32 años de edad y aquella noche volvió a inmortalizar su nombre venciendo a Moore en el octavo asalto por nocaut técnico.

Davey Moore, nativo del Bronx noqueó a Tadashi Mihara (KO 6) para ganar el título y realizó tres defensas exitosas: Charlie Weir (KO 5), Ayub Kalule (TKO 10) y Gary Guiden (KO 4). Era enorme en el peso y literalmente empequeñecía al retador.

Luego del famoso "no más" ante Sugar Ray Leonard en 1980, el "cholo" tuvo lamentables derrotas consecutivas ante Wilfred Benitez y Kirkland Laing.

Moore fue superado en todos los aspectos y enviado a la lona en el séptimo asalto para cuenta de protección y noqueado técnicamente a los 2:02 minutos del octavo asalto, cuando el juez mexicano Ernesto Magaña decidió detener el combate luego que la esquina de Davey Moore tirara la toalla.

Las tarjetas en ese momento según WBA Boxing iban así: 70-65, 70-65 y 70-64 favorables a Roberto Durán. Según fuentes cercanas al evento, se conoció que Davey Moore llegó orinar sangre.

Esa noche en el Madison Square Garden, Durán se convirtió en el sétimo boxeador en la historia en conseguir tres coronas mundiales en distintas categorías, junto a estrellas como; Barney Ross, Bob Fitzsimmons, Henry Armstrong, Tony Canzoneri, Alexis Arguello y Wilfredo Benítez.

We celebrate the birthday of @RobertoDuranBox 🎂#OTD in 1983, he turned 32 and battered Davey Moore to become a three-division world champ 🏆 pic.twitter.com/sVdMNrUnuj